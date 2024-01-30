CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya geldi. Özel, ziyaretle ilgili; "Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek, hazırladıkları raporu inceledik. Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek hazırladıkları raporu inceledi. Özel, ziyaretle ilgili X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tarihimizin en acı günlerinden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü öncesinde Hatay Depremzede Derneği'nin yöneticileriyle bir araya gelerek, hazırladıkları raporu inceledik. Hatay'ı ve deprem bölgesini ayağa kaldırmak için hep birlikte, bilimin ışığında canla başla çalışacağız."