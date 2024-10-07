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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da STK Temsilcileriyle Toplandı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da STK ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Hatay'ın sorunlarını dile getirerek, CHP'nin katkı sunma taahhüdünde bulundu.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: ÜNAL AYDIN

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatayda STK ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Özel, toplantının ardından "CHP'nin güçlü kasları var. Ondan Hatay istifade edecek. Zayıf kasları var, onları güçlendirmek durumundayız Hatay için. Bundan sonra beni çok daha fazla Hatay'da göreceksiniz. Meclis kürsüsünde ve grup toplantılarında, Türkiye'nin her yerinde Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye, çözüm önerilerini sunmaya devam edeceğim. Biz Hatay'dan eksik olmadık, bundan sonra da olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Hatay ziyareti kapsamında Antakya'da STK ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başına kapalı olarak yapılan toplantıda Özel'e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Hatay milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu ile CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki eşlik etti. Özel, söz olan katılımcıları dinleyerek partisinin konu hakkında üzerinde çalıştığı politikaları anlattı.

Toplantının çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, toplantı içeriğine ilişkin şunları söyledi:

Hataylıları yalnız bırakmayacağız

"Hatay artık ayağa kalkmak istiyor ve bugünkü toplantıya biz üç kez salon değiştirerek, Hatay'ın en büyük salonunu aldık. Yine de tıklım tıklımdı. Hatay'ın sorunlarını konuşmaya süre yetmiyor. Bu bir başlangıç toplantısıydı. Benimle birlikte kürsüde Selin Hoca ve milletvekillerimiz oturdu. Selin Hoca dışındaki 17 gölge bakan, salonun muhtelif yerlerine oturdular ve derslerini çalıştılar. Bundan sonra bu salonda bulunanlar meslek örgütlerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütlerini, talep ileten grupları, her birisini ilgili bakanlarımız ayrı ayrı toplantılarda bir araya getirip CHP'nin yapabileceği katkıyı tarif edecekler. CHP'nin güçlü kasları var. Ondan Hatay istifade edecek. Zayıf kasları var, onları güçlendirmek durumundayız Hatay için. Bundan sonra beni çok daha fazla Hatay'da göreceksiniz. Gölge kabine bakanlarımız zaten çokça geldiler. İçerde, 'CHP Hatay'ı unutmadı, sürekli takip etti, bakanlar geldi gitti' dediler. Genelde Hatay'daki süreçlerin sonunda bolca eleştiri duyardık ve duymayı bekliyordum, onun için geldim ama bolca teşekkür, bolca övgü duyduk, çok nazikler ama yapılması gereken çok iş var. Notlarımızı aldık. Dersimize en iyi şekilde çalışıp Hatay'a tekrar geleceğiz. Meclis kürsüsünde ve grup toplantılarında, Türkiye'nin her yerinde Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye, çözüm önerilerini sunmaya devam edeceğim. Biz Hatay'dan eksik olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Hataylıları yalnız bırakmayacağız, seslerini duyurmaya, çözüm önerilerini masaya koymaya devam edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da STK Temsilcileriyle Toplandı
Kaynak: ANKA / Güncel

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