CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye CHP Genel Merkezi'nden birçok yetkili katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.
Savaş, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı.