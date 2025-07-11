CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halka yanıltıcı bilgi yaydığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Özel'in bir etkinlikte gerçeğe aykırı bilgileri yayması kamu barışını bozmaya elverişli bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
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