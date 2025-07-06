CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'cumhurbaşkanına hakaret', 'suç işlemeye alenen tahrik', ve 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit' suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Özel'in partisinin 5 Temmuz'daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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