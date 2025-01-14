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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Destek Verdi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın iki dönemdir başkanlık yaptığını vurgulayarak, partililere hitap etti ve yargı oyunlarına karşı siyasi bir mücadele verdiklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, ilçenin iki dönemdir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Evi bellidir, yeri bellidir, yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek." dedi.

Özel, Rıza Akpolat'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan partililere hitap etti.

Akpolat'ın 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 65 oy aldığını hatırlatan Özel, geçen ay yaptıkları anket çalışmasında Akpolat'ın hizmetlerinin ilçesinde yüzde 80'nin üzerinde bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Özel, " Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın iki dönemdir belediye başkanıdır. Evi bellidir, yeri bellidir, yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek." dedi.

CHP'nin itibarsızlaştırılmak istendiğini savunan Özel, şunları kaydetti:

"Adım adım ilerleyerek Ahmet Özer'den, Esenyurt'tan başlayıp, Beşiktaş'la bağlayıp, adım adım ilerleyerek bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa o iş o kadar kolay değil. Ahmet Özer de Rıza Akpolat da Ekrem İmamoğlu da bu partinin öz evlatlarıdır. Onlara siyasi hesaplarla, onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek, bir savcıyı cellat ederek, onlarla baş edebileceğini sanıyorsa arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var. Arkalarında İstanbul var. Arkalarında Türkiye var."

Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen Özel, "Bugün burada, bu yağmurun altında, bu soğukta sahip çıktığınız Rıza Akpolat değil, onun şahsında kendi iradenize sahip çıkıyorsunuz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yılmayacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Bir tane dahi çağrı yapılmadı. Bir çağrı yaparsınız, o insanlar gelmez de o insanlar ifade vermez de başka yollara girişirsiniz. İlk günden itibaren bu insanlar çağrı yapmadılar, ev bastılar." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunan herkesin çağırıldığında koşa koşa geleceğini vurgulayan İmamoğlu, "Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yılmayacak. Tam yön ileri işine devam edecek. Asla vazgeçmeyecek." dedi.

Demokrasilerin içerisinde muhalefetin de olduğunu belirten İmamoğlu, "İktidar bugün Türkiye'yi muhalefetsizleştirmek istiyor. Hatta muhalefeti dizayn etme gayreti içerisinde ve rekabeti ortadan kaldırma çabası içerisinde ama şunu söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi asla bildikleri bir parti değildir. Dünyada eşi benzeri olmayan yüz yıllık bir çınardır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Özel ve İmamoğlu, belediye binasına ziyarette bulunduktan sonra ayrıldı.

Partililerin belediye binası önündeki bekleyişleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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