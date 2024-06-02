Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Öğretmenlerin Taleplerinin Yanında Olduğunu Belirtti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan öğretmenlerin taleplerinin yanında olduğunu belirterek, 'Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan öğretmenlerin taleplerinin yanında olduğunu belirterek, "Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir" dedi.

Taban maaş ve güvenceli çalışma koşulları talebini tekrarlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Taksim'de bir araya gelerek, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önüne yürüdü. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapan öğretmenler, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sendika üyesi öğretmenlerin serbest bırakılması için sendikanın Ankara'daki üyeleri de Meclis Parkı'nda oturma eylemi başlattı.

Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözaltına alınan özel sektör öğretmenleri için X hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve güvenceli çalışma taleplerinin yanındayız. Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Türkiye Politika Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title