CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Öğretmenlerin Taleplerinin Yanında Olduğunu Belirtti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan öğretmenlerin taleplerinin yanında olduğunu belirterek, "Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir" dedi.

Taban maaş ve güvenceli çalışma koşulları talebini tekrarlayan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi öğretmenler, Taksim'de bir araya gelerek, Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) önüne yürüdü. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapan öğretmenler, ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sendika üyesi öğretmenlerin serbest bırakılması için sendikanın Ankara'daki üyeleri de Meclis Parkı'nda oturma eylemi başlattı.

Gözaltına alınan Özel Sektör Öğretmenleri, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözaltına alınan özel sektör öğretmenleri için X hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

"Türkiye Özel Okullar Derneği önünde eylem yaparken gözaltına alınan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve güvenceli çalışma taleplerinin yanındayız. Anayasal hakkın karşısına polisin dikilmesi, normalleşmenin anlaşılmadığının göstergesidir."