Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kollarıyla Silivri'de Yürüyüşe Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Özel, yürüyüşün tarih yazacağını vurgulayarak, tutuklanan belediye başkanlarına destek verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde partili gençlerle görüşen Özel, buradaki konuşmasında siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına eşlik ettiklerini belirtti.

Gençlik Kollarının 9 üyesinin kendi seçtikleri belediye başkanlarına sahip çıkmak için protesto yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydeden Özel, yürüyüşün Silivri'de sonlandığını dile getirdi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın 7 kardeşinin de burada olduğunu ifade eden Özel, "Adana İl Başkanımız burada. Kadın Kolları, Gençlik Kollarıyla, Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya, sızlamaya değil, tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir, ne Kadir Aydar'ın ne Oya Tekin'in ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler." dedi.

Özel, daha sonra, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etmek üzere cezaevine gitti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.