CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kollarıyla Silivri'de Yürüyüşe Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'dan Silivri'ye yürüyüş gerçekleştiren partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu önünde partili gençlerle görüşen Özel, buradaki konuşmasında siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına eşlik ettiklerini belirtti.

Gençlik Kollarının 9 üyesinin kendi seçtikleri belediye başkanlarına sahip çıkmak için protesto yürüyüşü gerçekleştirdiklerini kaydeden Özel, yürüyüşün Silivri'de sonlandığını dile getirdi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın 7 kardeşinin de burada olduğunu ifade eden Özel, "Adana İl Başkanımız burada. Kadın Kolları, Gençlik Kollarıyla, Adana'nın ilçe örgütleri burada. Onlar buraya Silivri'ye ağlamaya, sızlamaya değil, tarihe geçmeye geldiler. Ne Zeydan Karalar'ın bileği bükülebilir, ne Kadir Aydar'ın ne Oya Tekin'in ama herkes şunu bilsin ki Adanalılar kendilerine iyilik yapanı hiç unutmazlar ama kötülük yapanı da affetmezler." dedi.

Özel, daha sonra, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etmek üzere cezaevine gitti.