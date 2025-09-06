CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te

(GAZİANTEP)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e gitti. Özel'i havalanında CHP Gaziantep İl Örgütü, milletvekilleri ve yurttaşlar karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli programlara katılmak için Gaziantep'e gitti. Özel'i havalanında milletvekilleri, CHP Gaziantep İl Örgütü ve yurttaşlar karşıladı.

Özgür Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.