CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te bir dizi programa katılmak üzere geldi. Özel, havalanda partililer ve yurttaşlar tarafından karşılandı. Ayrıca, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babasının vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.

Özgür Özel, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun babası Mehmet Reisoğlu'un vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.

