CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'te

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Gaziantep'e geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, havaalanında partililer tarafından karşılandı. Özgür Özel'in CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in oğlunun düğün törenine katılacağı ve CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun vefat eden babası için taziyede bulunacağı öğrenildi.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA)