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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gadir-i Hum Bayramı'nı Kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı. Özel, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini temenni etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı.

Özel'in paylaştığı bayram mesajı şöyle:

"Ülkemizin bir arada yaşama iradesini güçlendiren Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyor; başta Arap Alevi yurttaşlarımız olmak üzere, bayramın ülkemize barış ve huzur getirmesini, coğrafyamızdaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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