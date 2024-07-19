CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Furkan Apartmanı davasında verilen beraat kararı hepimizi üzdü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hakkında açıklama yaptı ve "verilen karar hepimizi derinden üzmüştür" dedi.

Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hakkında X hesabında açıkamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verilen kararın herkesi üzdüğünü, Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceklerini söyledi. Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Gaziantep'te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür. Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz."