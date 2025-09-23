Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Mitingine Davet Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Eyüpsultan Meydanı'nda yapılacak Filistin mitingine yurttaşları davet etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, tüm siyasi görüşlerden destek beklediklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek Filistin mitingine yurttaşları davet etti.

Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri Netanyahu'nun dostu Trump'ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin'in yanındayız! Yarın akşam saat 20.30'da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin'le dayanışan herkes davetlimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan NATO ülkelerine 'Rus uçaklarını düşürün' çağrısı

Dünyayı tedirgin eden çağrı: NATO ülkeleri, o uçakları düşürmeli
Kaldırımda öldürülen müteahhitle ilgili olay iddia: Aynı evi başkalarına da satmış

Kaldırımda bıçaklanarak öldürülen müteahhitle ilgili vahim iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.