CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Mitingine Davet Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek Filistin mitingine yurttaşları davet etti.

Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri Netanyahu'nun dostu Trump'ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin'in yanındayız! Yarın akşam saat 20.30'da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı'nda buluşuyoruz. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin'le dayanışan herkes davetlimizdir." ifadesini kullandı.