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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Filistin'e Davet Edildi

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Filistin'e davet etti. Abbas, Özel'i Filistinli kardeşlerinin durumunu yakından takip etmesi için herhangi bir tarihte ziyaret etmesini istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Özel'i Filistin'e davet etti. Abbas, "Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel görüşmede, Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi. CHP'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, genel başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini anımsattı.

"Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalı"

"Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" diyen Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın, Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini söyledi.

"Sizleri ikinci ülkeniz Filistin'e davet ediyorum"

Mahmud Abbas ise Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını aktardı. Özel'in, CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak çok önemli görevlerde bulunduğunu, bu görevler nedeniyle kurduğu temaslarda Filistin meselesini gündeme getirdiğini belirten Abbas, "Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz" değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri Özel'i Filistin'e davet eden Abbas, "Sizleri ikinci ülkeniz Filistin'e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Mahmud Abbas Özgür Özel Filistin Politika Güncel Haberler

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