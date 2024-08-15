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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı'nın TBMM'ye hitap ettiği toplantıya katılamadı

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın TBMM'ye hitap ettiği olağanüstü toplantıya ayağında meydana gelen 'basit bir kırık' nedeniyle katılamadığını açıkladı.

(TBMM)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın TBMM'ye hitap ettiği olağanüstü toplantıya ayağında meydana gelen 'basit bir kırık' nedeniyle katılamadığını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara ziyareti kapsamında bugün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki özel oturuma katılmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. O da Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi" dedi.

Başarır, Özel'in Can Atalay için yarın olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorusuna ise, "Ona da katılmayı çok istiyor. Destek alarak da olsa gelmek istiyor ama doktorların vereceği bir karar. O yüzden bunu doktorlara bırakıyoruz şu an" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Mahir Başarır Özgür Özel Filistin Politika Güncel Haberler

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