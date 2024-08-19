CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Başkanı Ali Y. Koç ile bir araya geldi

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Saldırıya uğramıştı

Koç, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması ikinci yarısının ilk dakikalarında deplasman tribününden ayrılırken saha kenarında yürüdüğü sırada saldırıya uğramıştı.