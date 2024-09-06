CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski kurultay fotoğraflarını gezdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen CHP 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda eski genel başkanlarla birlikte eski CHP Kurultaylarından fotoğrafların sergilendiği sergiyi gezdi.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda önceki genel başkanlarla birlikle eski kurultaylardan fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da ATO Congresium'da da düzenlenen CHP "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda önceki genel başkanlarla birlikle eski CHP Kurultaylarından fotoğrafların sergilendiği sergiyi gezdi.