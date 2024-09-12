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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP kadın kolları başkanının cenazesine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da hayatını kaybeden eski CHP kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün'ün cenazesine katıldı.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da hayatını kaybeden eski CHP kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün'ün (76) cenazesine katıldı.

Manisa Valiliği Yazı işleri Müdürlüğü'nden emekli, 1992-94 yıllarında CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Gönül Yenigün, beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. İzmir'e bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Umut Yenigün'ün annesi de olan Gönül Yenigün'ün cenazesi için memleketi Manisa'ya geçti. Manisa Hatuniye Camisi'ndeki cenazeye katılan Özel'i, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yenigün'ün yakınları ve CHP yönetimi karşıladı. Özel, cami bahçesinde aileye başsağlığı dileklerini iletti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özel, Yenigün'ün tabutunu aile yakınlarıyla cenaze aracına taşıdı. Yenigün'ün cenazesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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