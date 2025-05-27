CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler'deki Mitinge Davet Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenler'deki Mitinge Davet Etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için davette bulundu. Özel, korkulara boyun eğmeyeceklerini vurgulayarak birlikte mücadele çağrısı yaptı.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Esenler'de düzenlenecek mitinge davet çağrısında bulundu.

CHP, yarın saat 20.30'da Esenler Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Özel, mitinge ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz ne korkuya boyun eğeriz, ne birbirimizin elini bırakırız! Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız! Yarın akşam Esenler'de buluşuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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