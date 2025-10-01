CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erken Seçim İçin 24 Milyon İmza Toplandığını Açıkladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim talebiyle başlattıkları imza kampanyası kapsamında 24 milyon imzanın toplandığını açıkladı. Hedeflerine ulaşmak için 3 milyon 834 bin imza kaldığını belirten Özel, yurttaşları imza vermeye davet etti. Ayrıca Özel, 183 bin sandıkta sandık görevlilerinin hazır olduğunu da kaydetti.

CHP, Küçükçekmece'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla miting düzenledi. Mitingde konuşan CHP lideri Özel, şunları söyledi:

"Bizi yenemediği için, yani kadın kollarına güvenemediği için, gençlik kollarına güvenemediği için yeni bir kol kurdu. Şimdi yargı kolları var. Yargı kollarının başkanlığına Akın Gürlek'i getirdi. Yargı eliyle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Ama bu millet biliyor ki bunların bugüne kadar attıkları iftiralar milletin gönlünden, göğsünden ters tepmiştir. Gönlüne girmemiştir. Gönüllerde olan İstanbul'un seçilmiş başkanlarıdır. Tayyip Bey her dört kişiden bir kişiyi ikna edebilmişken, üç kişi arkadaşlarımızın masumiyetine yürekten inanmaktadır.

Buradan bir çağrımı, son bir ayına girdiğimiz süreçte, tekrarlamak; sizlere bir teşekkür etmek, bir müjde vermek ve son bir ayda bir görev vermek istiyorum. Biliyorsunuz bu darbe süreci başladığında Cumhuriyet Halk Partisi olarak Erdoğan'ın seçiminin 2,5. yılına, görev süresinin tam ortasına, sandık talep ederek, erken seçim talep ederek bir imza kampanyası başlatmıştık. Muhteşem bir iş çıkardınız. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne yürekten teşekkür ediyorum.

"Hedefimize ulaşmak için 3 milyon 834 bin imzaya ihtiyaç var"

Bugüne kadar tam 24 milyon imza toplanmış durumda. Hedefimize ulaşmak için 3 milyon 834 bin imzaya ihtiyaç var. Bunun için öncelikle gençlerden gelen yoğun taleple 'benimimzam.net' diye bir internet sayfası düzenledik. İmzaya gelip atmaya çekinenleri ya da vakti olmayanları, kimliği görünmesini istemeyenleri benimimzam.net'e yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca şimdiden biz seçim istiyoruz ya, erken seçim… Bizim adayımız da hazır, örgütümüz de hazır. 183 bin sandıkta sandık görevlilerini hazır ettik. Bu arkadaşlarımız seçim ne gün olursa olsun, görev yapacakları sandıkta şimdiden görevlendirildiler. Ellerinde 'Benim Sandığım' diye bir uygulama var. Sandıklarında oy kullanacak herkesi tek tek evlerinde ziyaret ediyorlar. İlk görev olarak imza vermeyenlerden, verememiş olanlardan imza istiyorlar ve bu imzaları ilçe başkanlıklarına getiriyorlar.

Son 1 ayda hem sandık görevlileri, hem bütün üyelerimiz, hem tüm gönüllüler şu son kalan 3 milyon 800 bin imza için… Elbette ilk günler kadar kolay değil. İlk günlerde yoldan geçen kimse imza vermemişti, herkesten alıyorduk. Şimdi vermeyeni bulmak, ikna etmek, anlatmak ve imzayı almak için hepinize 2 Kasım tarihine kadar son bir seferberlik ilan ediyorum. Hazır mısınız? Örgüt kapı kapı son imzaları toplayacak. Benimimzam.net'ten dijital imzalar toplanacak. En sonunda 2 Kasım tarihinde kampanyayı tamamlayacağız. ve dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oyunu Erdoğan'ın tam karşısına koyacağız. 'Hadi bakalım' diyeceğiz.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kimse yokluk, yoksulluk çekmeyecek"

Biz gençlerin mutlu, umutlu, sağlıklı olmasını istiyoruz. Hiçbir çocuğun hayata kapatamayacağı kadar bir farkla geriden başlamasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir emeklinin yıllarca verdiği emek, döktüğü alın teri, göz nurundan sonra, hayatının rahat etmesi gerektiği dönemde yokluk, yoksulluk çekmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın en değerli şeyi alın terinin karşılığını tüm emekçilerimize sonuna kadar vereceğiz. İnfaz koruma memurundan polise, jandarmadan bekçiye ülkede görev yapan tüm kamu görevlilerine sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kimse yokluk, yoksulluk çekmeyecek.

Temel vatandaşlık geliriyle herkesin belli bir seviyede maaş almasını; iş bulamıyorsak, hiç olmazsa o temel seviyede temel vatandaşlık geliri almasını sağlayacağız. Bu yol, bu yürüyüş çok onurlu. İnsanlık onurunu gören, sayan, sahip çıkan; kimseyi ezmeyen, kimseyi ezdirmeyen; kimsenin hakkını yemeyen, kimseye yedirmeyen, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete, kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyete yakışır bir düzeni tesis edeceğiz."

