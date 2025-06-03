CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Erdoğan'ın Tehditleri Meydanları Dolduruyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Erdoğan'ın Tehditleri Meydanları Dolduruyor'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da yarın düzenlenecek miting için katılım çağrısı yaptı. Erdoğan'ın tehditleriyle halkı korkutmaya çalıştığını belirten Özel, meydanların dolduğunu vurguladı.

(ANKARA) -Yarın akşam Gaziosmanpaşa'da yapılacak mitinge katılım çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı. Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi. Durmak yok, boyun eğmek yok!" dedi.

CHP, 4 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. Mitinge katılım çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını, rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandı. Ama o tehdit ettikçe, meydanlar doldu taştı. Omuzlarımıza omuzlar, ayaklarımıza ayaklar eklendi. Durmak yok, boyun eğmek yok! Yarın akşam Gaziosmanpaşa'da buluşuyoruz! 4 Haziran Çarşamba 20.30 Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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