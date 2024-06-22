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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Sakcı'yı Tebrik Etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Sakcı'yı tebrik etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan yüzücü Emre Sakcı için tebrik mesajı yayınladı.

Genel Başkan Özel, Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Emre Sakcı için X hesabından tebrik meajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Sırbistan'da süren Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 26.92'lik derecesiyle altın madalya kazanan Emre Sakcı'yı tebrik ediyorum. Emre'yle ve kazandığı Avrupa Şampiyonluğuyla gurur duyduk."

Kaynak: ANKA / Güncel

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