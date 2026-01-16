CHP Genel Başkanı Özel, "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta TBMM'de en düşük emekli aylığına ilişkin çok önemli bir oylama yapılacağını, CHP milletvekillerinin oylamaya eksiksiz katılacağını belirterek "Bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini oraya vereceğiz." dedi.

Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması"nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarından önce en düşük emekli maaşının 1,5 asgari ücret olduğunu söyledi.

Siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirten Özel, "Bir ülkenin kaynakları her şeye yeter ama hepsine birden yetmez. İktidar gelir, bu kaynağı nereye kullanacağına karar verir. Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,7 asgari ücret." ifadesini kullandı.

Özel, emekliler için başlattıkları "Meclis nöbeti"nin 8 gündür sürdüğünü aktardı.

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifine değinen Özel, şunları kaydetti:

"Gelecek hafta Meclis'te çok tarihi bir oylama olacak. CHP milletvekilleri o tarihi oylamada eksiksiz, hep birlikte orada olacağız. Çünkü büyük bir fırsat var. DEM Parti en sert şekilde eleştiriyor. Yeni Yol grubunun üç partisi, Gelecek, Saadet, DEVA, bu ücreti 'katlanılmaz ücret, sefalet ücreti, emekliyi açlığa mahkum etmek' dedi. İtiraz ediyorlar. Son salı günü de Sayın Bahçeli 'sefalet ücreti' dedi. Biz orada emek örgütlerimizle, emekli örgütlerimizle de görüşerek, diğer partilerle de görüşerek, MHP'ye de sorarak, bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini oraya vereceğiz. Ümit ediyorum eğer bu maaşa, 'sefalet maaşı' diyen herkes oy verirse siz Meclis'te azınlık değilsiniz, çoğunluksunuz. Herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak.

30 milyon emekliye, yakınına, ailesine, iki emeklinin evladı olarak söylüyorum, gelecek hafta oylamayı hep birlikte izleyelim. Kim emeklinin yanında, kim değil. Kim sefalet maaşına 'hayır' deyip hiç olmazsa bir telafi zammına, olabildiğince bir telafi zammına 'evet' oyu kullanacak onu görelim. Benim sizden bir tek isteğim olur. Sizin için oy vermeyene değil sandıkta oy, sokakta selam vermeyin bundan sonra."

Artık emeklinin, bugünün iktidarından zam ve iyileştirme istemediğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Sloganlardan da duyduğum emekli, AK Parti hükümetinden zam istemiyor. Sandık istiyor, 'getir sandığı' diyor. Buradan hepiniz adına AK Parti'nin kara düzenine meydan okuyorum. Bizim itirazımız var kardeşim. Bu kara düzene itirazı var emekçinin. Açlığa itirazım var, yoksulluğa itirazım var, sefalet ücretine itirazım var. Bu kara düzene itirazım var. AK Parti'nin kara düzenine itirazım var. Bu itirazı duyan duyuyor, duymayan kaçsın. Sandığa kadar kovalayacağız sizi, seçim sandığına kadar. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Biz kazanacağız, emekliler kazanacak, emekçiler kazanacak, yoksullar kazanacak. AK Parti'nin kara düzeni kaybedecek. Yıkacağız o düzeni, emekliyi aç bırakan o kara düzeni hep birlikte yıkacağız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Büyükşehir Belediyesinin emeklilere verdiği destekleri anlattı.

Programa, CHP'liler, sendika temsilcileri ve emekliler katıldı.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özel, Kocatepe Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Kocatepe Kültür Merkezi'nde vatandaşlara hayır yemeği dağıttı.