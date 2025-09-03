CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret için Silivri'deki cezaevine geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretlerinin ardından buradan ayrıldı.