CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından İmamoğlu ile bazı tutukluları ziyaret için Silivri'deki cezaevine geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, yaklaşık 3,5 saat süren ziyaretlerinin ardından buradan ayrıldı.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel