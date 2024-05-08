Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Özbay ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da hazır bulundu.