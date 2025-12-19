Özgür Özel'den CHP'nin Edirne Mitingine Davet: Yoksulluğu Yönetmeyeceğiz, Yoksulluğu Yok Edeceğiz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 76'ncısını Edirne'de gerçekleştireceklerini duyurdu. Yurttaşları mitinge davet eden Özel, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele edeceklerini belirtti.
CHP'nin yarın Edirne, Saraçlar Caddesi'nde 13.30'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz. 76'ncı eylemimizde, Edirne'den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.