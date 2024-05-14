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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eczacılık Günü'nü Kutladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de bilimsel eczacılığın 185'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunan tüm meslektaşlarımın Eczacılık Günü'nü kutluyorum' ifadesini kullandı.

(ANKARA) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de bilimsel eczacılığın 185'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunan tüm meslektaşlarımın Eczacılık Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından "Bilimsel eczacılığın 185'inci yılında sağlığı ve sağlıklı hayat hakkını savunan tüm meslektaşlarımın Eczacılık Günü'nü kutluyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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