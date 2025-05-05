CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Yumruklu Saldırı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun törenden önce AKM'ye gelen Özel'in arkasında bulunduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen tören sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıyı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun tören öncesi AKM'nin önünde olduğu ve Özgür Özel'in giriş yapmadan önce arkasında olduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.