CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Tokatlı Saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Tokatlı Saldırı
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırı gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e binadan çıkışı sırasında bir kişi tokatlı saldırıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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