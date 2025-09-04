Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı Davası Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı Davası Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki AKM çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Tengioğlu hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılama sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis istemiyle, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Motorine dev zam geldi, 56 lirayı aştı

Akaryakıta dev zam geldi! Fiyatı 56 lirayı aştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' kanunu Meclis'e sunuldu: Uymayanlara para ve hapis cezası yolda

Türkiye'de bir ilk olacak! Uymayanlara para ve hapis cezası yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.