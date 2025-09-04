CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldırı Davası Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.Tengioğlu'nun 4,5 yıla kadar hapis istemiyle, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.