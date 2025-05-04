CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Şahısın Geçmişi Ortaya Çıktı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında iki çocuğunu öldürdüğünü ve iki çocuğunu yaraladığını, 2020 yılında ise şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" denildi.