CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran S.T.'nin Geçmişi Ortaya Çıktı

İçişleri Bakanlığı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'nin, iki çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığının belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004'te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."