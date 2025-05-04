CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran S.T.'nin Geçmişi Ortaya Çıktı
İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin, geçmişte iki çocuğunu öldürdüğünü ve iki çocuğunu yaraladığını açıkladı. 66 yaşındaki S.T.'nin hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olduğu ve 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan S.T'nin, iki çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığının belirlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004'te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel