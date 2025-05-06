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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Provokatif Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Provokatif Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüphelinin gözaltına alındığını, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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