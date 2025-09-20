Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düğününde nikah şahitliği yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan'ın düğününde nikah şahitliği yaptı ve ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

Zeybek ile Armağan, İstanbul'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Özel, düğünde çiftin nikah şahitliğini yaptı, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.