CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düğününde nikah şahitliği yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan'ın düğününde nikah şahitliği yaptı ve ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.
Zeybek ile Armağan, İstanbul'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel