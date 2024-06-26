CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yaşar Yakış için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vefat eden eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'a Allah'tan rahmet diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki gün önce hastanede ziyaret ettiğim, bugün de ailesine taziye ziyaretinde bulunduğum önceki Dışişleri Bakanlarımızdan Yaşar Yakış'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Dışişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.