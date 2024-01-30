CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den uyarı: Haramiler geri dönmek istiyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şimdi haramiler, 'geri dönelim mi' diyorlar? Aman… İstanbul'a söylüyoruz, Ankara'ya söylüyoruz; Mersin'e, Adana'ya, Antalya'ya söylüyoruz. Elimizdeki bütün büyükşehirlere söylüyoruz. Haramiler gelmek istiyor, halkçı belediye başkanlarınıza sahip çıkın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Grup Toplantısında, şunları söyledi:

"İstanbul'un hiçbir yerinde büyük taşkınlar ve can kayıpları ile sonuçlanan felaketler yaşanmıyor. Çünkü mesele, dirençli kentler yaratma bilincinde olan birilerinin o kente nasıl hizmet ettiği. Şimdi o kentlere geri dönmek istiyorlar. Yani, 'Bekle bizi İstanbul' demiştik de, haramilerin saltanatını yıkmıştık da geldik şimdi yüzleri güldürüyoruz ya… Vermez dedikleri sosyal yardımları, İstanbul'da üç katına; Ankara'da dört katına çıkardık ya… Bütün Türkiye'de alınan sosyal yardımlar, toplamda üç buçuk kat arttı ya… Şimdi haramiler, 'geri dönelim mi' diyorlar? Aman… İstanbul'a söylüyoruz, Ankara'ya söylüyoruz; Mersin'e, Adana'ya, Antalya'ya söylüyoruz. Elimizdeki bütün büyükşehirlere söylüyoruz. Haramiler gelmek istiyor, halkçı belediye başkanlarınıza sahip çıkın. Onlara, siz şehrinizi emanet ettiniz. Şimdi o çalışkan başkanlarımızı biz tekrar size emanet ediyoruz."

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