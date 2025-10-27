CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sındırgı Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen yurttaşlar için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hiçbir olumsuz haber almamayı temenni ediyorum." ifadesini kullandı.