CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den silahlı saldırıda hayatını kaybeden okul müdürüne başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel bir lisenin okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.