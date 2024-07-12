CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Astsubay İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit asker için X hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP lideri Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."