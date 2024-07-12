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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Astsubay İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 'milletimize başsağlığı diliyorum' dedi. Şehit asker, bölücü teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit asker için X hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

CHP lideri Özel'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe Kilit Harekat bölgesinde, PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Bahadır Rıdvan Talay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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