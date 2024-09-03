CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Reşit Kibar için başsağlığı mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'in Hopa ilçesinde ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "Ranta karşı ormanı korumak için mücadele eden yurttaşlara ateş açılmasını lanetliyor, açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'a Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Hopa'da ranta karşı ormanı korumak için mücadele eden yurttaşlara ateş açılmasını sonucu Reşit Kibar'ın hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden hayatını kaybeden Reşit Kibar için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:

"Hopa'da ranta karşı ormanı korumak için mücadele eden yurttaşlara ateş açılmasını lanetliyor, açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Reşit Kibar'a Allah'tan rahmet, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum."