CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Milli Judocu Emre Yazgan'a Başsağlığı Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı paylaştı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı paylaştı.
Özel paylaşımında "Palandöken'de meydana gelen faciada yaşamını yitiren 16 yaşındaki milli judocumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve judo camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.