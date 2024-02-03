CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener'in ablası için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için başsağlığı mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hayatını kaybeden ablası Mualla Özen için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj şöyle:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."