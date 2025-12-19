Özgür Özel: "47 Yıldır Vicdanlarda Derin Bir Yara Olarak Duran Maraş Katliamı'nı Unutmadık, Unutturmayacağız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş Katliamı'nın 47. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, katliamı unutturmayacaklarını vurguladı ve hayatını kaybedenleri saygı ile anarak, vicdanlarda bir yara olarak durduğunu ifade etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Katliamı'nın 47'nci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı. Özel, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel