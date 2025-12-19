(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "47 yıldır vicdanlarda derin bir yara olarak duran Maraş Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

