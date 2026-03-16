CHP Genel Başkanı Özel'den Kadir Gecesi paylaşımı Açıklaması
Özgür Özel, Kadir Gecesi'nin ülkeye ve bölgeye barış, adalet ve refah getirmesini dileyerek yapılan ibadetlerin kabul olmasını temenni etti.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirildiği, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu mübarek gecenin, ülkemize ve bölgemize; barış, adalet ve refah getirmesini diliyor, yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.