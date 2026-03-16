CHP Genel Başkanı Özel'den Kadir Gecesi paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadir Gecesi'nin ülkeye ve bölgeye barış, adalet ve refah getirmesini dileyerek, yapılan ibadetlerin ve edilen duaların kabul olmasını temenni etti.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerinin indirildiği, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu mübarek gecenin, ülkemize ve bölgemize; barış, adalet ve refah getirmesini diliyor, yapılan ibadetlerin, edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.