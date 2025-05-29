CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi Mesajı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'un özgürlüğüne vurgu yaptı ve şehir için mücadele edeceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla "Bu kadim kente yıllarca ihanet edenlere, iradesini yok sayanlara, şehr-i eminine zulmedenlere karşı İstanbul'umuzu yeniden hak ettiği özgürlüğe taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572'nci yılına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Üç imparatorluğa başkentlik yapmış, şehirler sultanı İstanbul, direnişin ve değişimin şehridir. Bu kadim kente yıllarca ihanet edenlere, iradesini yok sayanlara, şehr-i eminine zulmedenlere karşı İstanbul'umuzu yeniden hak ettiği özgürlüğe taşıyacağız. İstanbul'un fethinin 572'nci yılında; Fatih Sultan Mehmet'in cesaretine, Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna sahip çıkmayı daima sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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