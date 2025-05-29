CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İstanbul'un Fethi Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'un özgürlüğüne vurgu yaptı ve şehir için mücadele edeceğini belirtti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü dolayısıyla "Bu kadim kente yıllarca ihanet edenlere, iradesini yok sayanlara, şehr-i eminine zulmedenlere karşı İstanbul'umuzu yeniden hak ettiği özgürlüğe taşıyacağız" açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un fethinin 572'nci yılına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Üç imparatorluğa başkentlik yapmış, şehirler sultanı İstanbul, direnişin ve değişimin şehridir. Bu kadim kente yıllarca ihanet edenlere, iradesini yok sayanlara, şehr-i eminine zulmedenlere karşı İstanbul'umuzu yeniden hak ettiği özgürlüğe taşıyacağız. İstanbul'un fethinin 572'nci yılında; Fatih Sultan Mehmet'in cesaretine, Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna sahip çıkmayı daima sürdüreceğiz."