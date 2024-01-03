CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İran'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'daki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" dedi.