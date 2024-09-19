CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gaziler Günü Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm gazilerin onurlu bir yaşam sürmesi gerektiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yaşamını yitiren tüm gazileri saygı ve minnetle andı.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir Başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla resmi X hesabından mesaj yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Tüm gazilerimizin ayrım olmaksızın onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamamız gerekmektedir. 19 Eylül Gaziler Günü'nde başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşamını yitiren tüm gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, her bir gazimize şükranlarımı sunuyorum."