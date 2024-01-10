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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gazeteciler Günü Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin baskılarla, soruşturmalarla ve tutuklamalarla boğuşmaya devam ettiğini belirterek, basının idareyi özgürce denetleyebilmesi ve eleştirebilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında; "Gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Özel, X hesabından paylaştığı mesajında imzası ile CHP logosunun yer aldığı "Çalışan Gazeteciler Günü 10 Ocak 2024" yazılı bir görsele de yer verdi.

Özel'in mesajı şöyle:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazeteciler baskılarla, soruşturmalarla, tutuklamalarla boğuşmaya devam ediyor. Basın yeniden 4'üncü güç olarak idareyi özgürce denetleyebilmeli ve eleştirmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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