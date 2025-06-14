CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gadir-i Hum Bayramı Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Özel, Arap Alevi toplumunun Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında, "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.