CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gadir-i Hum Bayramı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arap Alevi toplumunun Gadir-i Hum Bayramı'nı kutlayarak, bayramın ülkeye huzur ve barış getirmesini diledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Özel, Arap Alevi toplumunun Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında, "Adaletin, dayanışmanın ve beraberliğin sembolü olan Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum. Arap Alevi toplumunun en büyük bayramının, ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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