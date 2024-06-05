CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Dünya Çevre Günü Mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel, daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha yeşil bir dünya mümkün. Dünya Çevre Günü'nde çevre katliamlarının yaşanmayacağı, doğanın insan eliyle tahrip edilmeyeceği günler diliyorum."